Due stranieri irregolari espulsi dalla Polizia

Nella settimana dal 4 all'11 settembre su disposizione del Questore del Verbano Cusio Ossola sono stati effettuati una serie di servizi straordinari di controllo territorio, finalizzati, in particolare, all'individuazione di stranieri irregolari presenti in provincia. Nel corso dei suddetti servizi, ai quali hanno partecipato tutte le Specialità della Polizia di Stato presenti in provincia sono stati identificate in totale circa 3000 persone di cui 1400 stranieri. I controlli sono stati effettuati anche con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Torino che ha affiancato le pattuglie dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura nelle giornate del 9, 10 e 11 settembre. In particolare nel corso di questi servizi gli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola durante i controlli di frontiera in ingresso Stato hanno controllato un cittadino albanese, classe 1998, sul treno Ginevra Milano. Dagli accertamenti effettuati dagli operatori della Polizia di Stato, lo straniero è risultato essere destinatario di un provvedimento di espulsione, eseguito nel marzo del 2022 nella provincia di Bari. La Polizia di Stato ha cosi accertato che lo stesso, dunque, non avrebbe più potuto tornare in Italia fino al marzo del 2027. Pertanto l'uomo al termine degli accertamenti di rito avendo già violato il provvedimento che gli vietava il reingresso sul territorio nazionale è stato arrestato ai sensi dell'art. 13 comma 13 bis del Testo Unico in materia di Immigrazione. Il soggetto è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. L'arresto è stato convalidato e lo straniero è stato messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Verbania che ha proceduto ad effettuare, sussistendone i requisiti, l'accompagnamento alla frontiera. Con una scorta internazionale lo straniero è stato rimpatriato nel Paese di origine. Nell'ambito dei medesimi controlli straordinari del territorio gli agenti della Squadra Volanti della Questura hanno controllato un uomo, originario del Niger e con numerosi precedenti, irregolare sul territorio nazionale. Messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura lo stesso, al termine degli accertamenti di rito, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per Rimpatri di Macomer in attesa di essere rimpatriato nel suo Paese di origine.