In biblioteca gli appuntamenti con Domosofia Young

In questi giorni di festival l'appuntamento per i più piccoli è in biblioteca a Domodossola con gli incontri e i laboratori gratuiti organizzati dallo Studio Specfialistico ABC.

Sabato 14 settembre nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, si terrà il laboratorio "La scatola: ritmo e creatività in gioco" riservato ai bambini dai 3 ai 6 anni che avranno modo di mettersi in gioco nell’ascolto e nella comprensione di alcune piccole storie e nella rappresentazione delle stesse attraverso attività musicali e artistiche. Per i più grandi, di età compresa tra i 7 e i 10 anni, è invece in programma il laboratorio di Game Designer. I bambini potranno scoprire il talento che c’è in loro partecipando a una esperienza di “rielaborazione ludica” inventando loro stessi un gioco.

Domenica 15 settembre alle ore 15 i ragazzini dagli 11 ai 14 anni protranno vivere un'esperienza di Escape Room e tentare di risolvere gli enigmi nel tempo prestabilito, scoprendo così il loro talento nella logica e nell’investigazione. Tutti gli eventi di Domosofia Young organizzati dallo studio specialistico ABC saranno gratuiti e condotti dal personale esperto. Per una migliore organizzazione, l’attività verrà svolta in piccolo gruppo con la presenza obbligatoria di un accompagnatore adulto per ogni partecipante. Info e prenotazioni: Biblioteca Civica “G. Contini” - biblioteca@comune.domodossola.vb.it – 0324 242232