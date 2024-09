E' il gran giorno di Domosofia

Il talento di scrivere libri, ma anche quello artificiale, e poi ancora quello di curare le persone: su queste tre sfaccettature il Festival Domosofia, organizzato dal Comune di Domodossola, inaugura oggi pomeriggio la tre giorni di incontri, talk show, dibattiti ed eventi.

L'apertura sarà alle 16.30 in piazza Rovereto con Mario Carparelli, insegnante di storia della filosofia moderna all'università del Salento, che parlerà del talento di raccontare storie e viaggi di eroi. Alle 17.30 in Cappella Mellerio si affronterà il tema dell'intelligenza artificiale e dei social media con Francesca Giubelli, influencer digitale italiana creata tramite AI. Con 10.000 follower in crescita, il suo profilo Instagram è un crogiuolo di contenuti che variano dalla moda al cibo, passando per lo sport e la politica, riflettendo le passioni più in voga tra i giovani italiani. La sua presenza stimolerà importanti riflessioni etiche.

Alle 18.30 in piazza Rovereto si parlerà di medicina della persona con Luigi Cavanna, primario e direttore del dipartimento di Oncologia ed Ematologia dell'Asl di Piacenza. Il prestigioso settimanale statunitense “Time” gli ha dedicato una copertina, definendo il dottor Luigi Cavanna uno degli eroi che hanno lottato in prima linea contro il Covid, curando i contagiati a casa loro grazie a una task force territoriale.

Alle 21 a Palazzo San Francesco le parole lasceranno lo spazio alla musica talentuosa di Monica Marziota, soprano e performer, accompagnata dal pianoforte di Roberto Olzer, musicista e filosofo. Si esibiranno in un concerto lirico con pianoforte. L'ingresso al concerto sarà gratuito in abbinamento al biglietto della mostra “I tempi del bello. Tra mondo classico, Guido Reni e Magritte” (8 euro, tariffa unica eventi), fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria al numero: + 39 338 5029591 o via e-mail: info@museicivicidomodossola.it