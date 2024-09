Vittorio Sgarbi questa sera ospite di Domosofia FOTO

Domosofia oggi regala al pubblico una carrellata di nomi di altissimo livello che, a partire dalle ore 15, saranno ospiti dei vari talk per affrontare e discutere sul tema del talento. E di talento il giovane domese Jonathan Salina, ne ha da vendere: recentemente nominato direttore del Centro di Ricerca sulla Filosofia Italiana di Firenze. Salina, che ha appena vinto il Premio Antonio Feltrinelli Giovani dell'Accademia dei Lincei per le Scienze filosofiche, parlerà della filosofia come "chiamata".

L'incontro sarà alle ore 15 in Cappella Mellerio. Alle 16 il Direttore del Centro Studi Americani e direttore Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali Roberto Sgalla, in piazza Rovereto disserterà su come sviluppare il talento all'interno di organizzazioni più o meno complesse. Alle 17 in Cappella Mellerio Vincenzo Barone, fisico teorico e storico della Fisica, docente all'Università del Piemonte Orientale, parlerà di talento e curiosità e della vocazione del fisico. Barone insegna all’Università del Piemonte Orientale a Vercelli ed è membro dell’Accademia delle Scienze di Torino.

Si parlerà di clima, e del clima che cambia e che fa cambiare la vita, con il metereologo Andrea Giuliacci alle ore 17.30 in Piazza Rovereto. Laureato in Fisica e con dottorato in Scienze della Terra, Andrea Giuliacci svolge dal 1998 la professione di meteorologo presso il Centro Meteo Expert, cura le previsioni del tempo in video per i telegiornali delle reti Mediaset ed è docente di Fisica dell’Atmosfera presso l’Università di Milano-Bicocca.

Alle 18.30 sempre in piazza Rovereto il content creatore Shamzy, al secolo Andrea Di Raimo, parlerà di social e mondo imprenditoriale. Content Creator, poco più di vent’anni, toscano doc, Andrea Di Raimo (in arte Shamzy) racconta sui suoi profili social frammenti di vita di tutti giorni, con un’irresistibile ironia. Conta circa 3 milioni di followers tra tutti i suoi account Instagram, TikTok e Youtube.

Il sabato sera di Domosofia sarà in piazza Rovereto con l'incontro alle ore 21 con un uomo che non ha certo bisogno di presentazioni: Vittorio Sgarbi, critico d'arte, storico dell'arte, saggista, politico, personaggio TV spesso al di sopra delle righe, parlerà alle 21 di talento nell'arte.

Nella fotogallery:

l'incontro con Alessandro Barbaglia con i piccoli delle elementari e gli alunni delle medie presso le Scuola Media Statale "G. Floreanini" di Domodossola. L'autore ha condiviso storie, emozioni e la magia della lettura. Un momento speciale che ha acceso l’immaginazione dei ragazzi.

Conerto lirico a Palazzo San Francesco con la voce del soprano Monica Marziota e il piano di Roberto Olzer.