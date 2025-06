Grande festa per l'Aib FOTO e VIDEO

E' stata una grande festa "del dono e dell'essere presenti", come ha voluto ricordare don Vincenzo durante l'omelia ufficiale: questa mattina Domodossola ha abbracciato i volontari dell'Antincendi Boschivi che hanno concluso, con il raduno provinciale, i festeggiamenti per il 50° anniversario di fondazione dell'Aib di Domodossola, l'associazione costituitasi ufficialmente il 6 gennaio 1975.

Questa mattina erano quasi 150 i volontari accorsi da tutta la provincia, presente anche una delegazione di Roppolo nel biellese: "E' stata una grande festa - commenta Ivano Caffaro, caposquadra Aib di Domodossola - siamo rimasti particolarmente commossi dalla partecipazione della popolazione affacciata alle finestre per salutarci, e dalle parole del sindaco Lucio Pizzi, del presidente della Provincia Alessandro Lana e del sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte Alberto Preioni, nonché del parroco don Vincenzo. La partecipazione del Civico Corpo Musicale di Domodossola e dei gruppi folkloristici in costume ha poi reso ancora più bella la nostra festa".

Per il centro di Domodossola hanno dunque sfilato i 150 volontari e tutti i mezzi in dotazione all'Aib, dal camion della Vigezzo al Defender ai vari moduli. Una grande festa dunque che si è conclusa all'area della Prateria dove i volontari Aib sono stati accolti dagli Alpini e dove già ieri sera avevano ricevuto in dono dalle penne nere un nuovo soffiatore da utilizzare per le attività istituzionali.

L'Aib ora si prepara al raduno regionale che si svolgerà a settembre, ma oggi è stata l'occasione per confrontarsi con altre associazioni, con le quali è nata l'idea di organizzare in autunno una grande festa del volontariato a Domodossola.