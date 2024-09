Ancora tanti appuntamenti per l'ultimo giorno di Domosofia FOTO

Domosofia oggi celebra lo sport con l'atleta verbanese Valentina Greggio, campionessa di sci di velocità che detiene il record mondiale femminile di avendo raggiunto i 247,083 km/h sulla pista di Vars. Ma il tema del talento nello sport, che sarà affrontato anche da altri ospiti, non sarà l'unico al centro della giornata. Si parlerà infatti di fisica, digitale e di filosofia con molti altri ospiti.

Il primo appuntamento è in programma in Cappella Mellerio alle 15.30 con Paola Sartorio, direttore esecutivo della Commissione per scambi culturali tra Italia e Stati Uniti. La direttrice, che si occupa di diplomazia pubblica e scambi accademici, parlerà di come si coltiva il talento sulle due sponde dell'Atlantico. Alle 16 in piazza Rovereto Giuseppe Girgenti, docente di Storia della Filosofia Antica all'università San Raffaele a Milano, offrire una rilettura della maieutica socratica.

Girgenti, che è stato allievo di Giovanni Reale, porta avanti i suoi studi su Platone e sulla storia degli influssi del platonismo nel pensiero europeo. Alle 16.30 in Cappella Mellerio il direttore del Dipartimento di Fisica Teorica del Cern di Ginevra Gian Francesco Giudice parlerà di prima del Big Bang.

Alle 17 in piazza Rovereto l'incontro con Valentina Greggio, che parlerà del ruolo del talento nello sport. La giornalista TV della Rai Barbara Carfagna alle 18 in piazza Rovereto parlerà di progetto umano e di talento nell'era digitale. L'ultimo appuntamento dell'edizione 2024 di Domosofia sarà alle 19 in piazza Mercato: qui uno uno dei più noti giornalisti sportivi Mario Bartoletti parlerà di talento nel calcio e nella musica.