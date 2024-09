Il Terre di mezzo tour prosegue a Premosello Chiovenda

È in programma per sabato 21 settembre l’ottava tappa del Terre di mezzo tour, organizzato da Comuniterrae. Questa volta l’escursione porta i partecipanti alla scoperta del territorio di Premosello Chiovenda.

Il ritrovo è fissato per le 9.00 in piazza Bolzani. Da qui si parte alla volta di Casa Fontana Rossi, nelle cui sale sono esposti quadri e sculture di numerosi artisti premosellesi. Per l’occasione, viene presentato il lavoro di recupero virtuale del “soldato spagnolo” e dell’affresco di Colloro.

La visita prosegue poi alla centrale idroelettrica della società Pro Colloro, una delle poche cooperative idroelettriche esistenti in Italia ancora autogestite da soci. Qui si potrà gustare un aperitivo offerto dalla società. A seguire il pranzo al ristorante Proman.

Dopo il pranzo si prosegue sul “sentiero del patrimonio” per visitare il borgo di Colloro, che mantiene ancora molto dell'antica storia contadina, noto anche per essere uno dei punti di accesso alla Val Grande. Il percorso si conclude con il ritorno in piazza Bolzani.

In caso di pioggia l’escursione rimane confermata, ma potrebbe subire alcuni cambiamenti nel programma.