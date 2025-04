In Ossola il Campionato svizzero per automodelli radiocomandati

Torna in Ossola il Campionato svizzero auto modelli radiocomandati 1/8 a scoppio. Anche quest’anno, come l’anno passato, la competizione si svolgerà sulla pista per mini rombi che sorge a due passi dallo stadio ‘Poscio’ a Villadossola. In gara piloti svizzeri, francesi e italiani. Le gare di qualificazione si terranno sabato 26 aprile, poi domenica 27 le finali, ad iniziare dalla ore 9.

Lo scorso anno furono sessanta i concorrenti in gara. La pista è stata realizzata diversi decenni fa da alcuni appassionati locali di minirombi. Nella zona vicino allo stadio Poscio sarà allestita una vera zona box, con tende, ‘’officine’’, camper, area tecnica.