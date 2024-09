Sui lupi Italia Nostra critica allevatori ed Ente Parco Aree Protette dell'Ossola

Critiche, da parte di Italia Nostra Vco, agli allevatori di montagna e all’Ente Parco delle Aree protette dell’Ossola. Critiche che ruotano sull’ormai innegabile eccessiva presenza di lupi nel VCO.

Italia Nostra prende spunto dall’ultimo attacco da parte di un branco di nove lupi al gregge di circa 1400 capi, attacco avvenuto in alta Val Bognanco.

Ma l’associazione ambientalista prende di mira l'Ente Parco delle Aree protette dell'Ossola che si era fatta portavoce del disagio lamentato dagli allevatori. ‘’Ma l'Ente Aree protette – scrive Italia Nostra Vco - dovrebbe avere tra i suoi scopi la tutela del lupo e non la sua cacciata’’.

Non solo, critiche vengono fatte anche agli allevatori. ‘’Come é possibile pensare di poter gestire in maniera adeguata e corretta un gregge di ben 1400 capi portato in zona di alta montagna e quindi impervia e piena di rischi e insidie?’’ dice l’associazione ambientalista. Che aggiunge: ‘Qualcuno ritiene che un paio di Maremmani e qualche singolo pastorello, magari manco molto esperto dei luoghi, possono da soli fronteggiare un branco di lupi e fermare il panico che si impossessa di un intero gregge? Non è possibile, non c'é nessun "pastore elettrico" capace di contenere e difendere un gregge tanto numeroso e in questo caso, ci sembra sia lì il problema. Il rischio del lupo non è un rischio ignoto, è un rischio concreto e possibile contro il quale l'allevamento di alta montagna deve confrontarsi e attrezzarsi, ma ci sembra che quest' ultimo caso di cronaca dimostra che qualcuno preferisca rischiare piuttosto che attrezzarsi a difendersi. Lo ripetiamo: 1400 capi soni indifendibili’’.