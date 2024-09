Reati in crescita in Italia, nel VCO 4205 denunce

Reati in crescita in Italia. Lo scriveva pochi gironi fa ‘’Il Sole 24 Ore’’ analizzando i dati del 2023, che segnalano soprattutto un aumento di rapine, percosse e truffe online. Con il 30 per cento delle denunce nelle principali città metropolitano. Dati rilevati dal dipartimento interforze della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, che dice che le denunce sono salite oltre ai livelli 2019.

In testa c’è la provincia di Milano che registra 230.394 denunce pari a 7093 ogni 100 mila abitanti. Di queste denunce il 63 per cento sono state fatte nella città capoluogo.

L’articolo fornisce una tabella della province italiane, quindi anche la nostra, il Verbano Cusio Ossola. Che in classifica è all’83° posto. Con 4205 denunce, cioè 2733 ogni centomila abitanti, delle quali il 31,6 per cento nel capoluogo. Tra i reati più denunciati: truffe e frodi, furti, danneggiamenti, minacce e lesioni.