La biblioteca Contini ospita il laboratorio "Contakids"

Sabato 21 settembre dalle 10.30 la biblioteca Contini di Domodossola ospita il laboratorio “Contakids”, tenuto da Anna Fascendini, attrice e regista di ScarlattineTeatro, che da anni si occupa di infanzia dedicandosi alla formazione e alla produzione di spettacoli per bambini.

Il Contakids è un gioco da fare insieme, genitori e bambini, è un nuovo modo per stare in relazione nato dal lavoro di ricerca di Itay Yatuv: danzatore, coreografo e direttore artistico della Hakvutza Dance School a Telaviv.

Con esercizi di equilibrio, percependo il peso dell’altro, guidando e seguendo il gioco, si sviluppa la sensibilità al contatto: senza ruoli predefiniti ma lasciandosi sorprendere dal gioco. Si sperimenta così una forma più profonda di comunicazione, si migliorano le nostre capacità motorie e si aumenta la fiducia reciproca.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Ciss Ossola e il centro per la famiglia, è realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e si inserisce nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia. L’attività è indicata per bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati da un genitore. Per partecipare è richiesta la prenotazione telefonando al numero 0324/242232 oppure scrivendo a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.