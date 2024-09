Promozione, è derby tra Feriolo e Omegna

Terza giornata del campionato di Promozione domenica 22.

Per il VCO spicca il derby provinciale tra l’Omegna di Tabozzi e il Feriolo di Pissardo. È una sorta di “spareggio” tra ultime in classifica quello che si gioca al “Liberazione”, tra due squadre costruite per un campionato tranquillo ma che hanno steccato le prime due giornate di campionato. Per entrambe è l’occasione buona per raccogliere i primi punti, ma occhio alla paura di perdere.

Trasferta biellese per la Juve Domo, attesa da un Ce.Ver.Sa.Ma. Biella che non ha iniziato benissimo il campionato. I granata cercheranno di non perdere altri punti per strada, dopo il mezzo passo falso dello scorso turno casalingo contro la Virtus Vercelli.

Trasferta impegnativa anche per l’Ornavassese: gli uomini di Fusè vanno a fare visita alla sempre ostica Dufour Varallo, reduce dalla bella vittoria di Novara contro la Union. Anche i neri però viaggiano sull’entusiasmo della prima affermazione nel campionato di Promozione, sarà una partita interessante.

Tutte le gare del weekend: Arona - Ivrea; Cameri - Fulgor Chiavazzese Rv; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Juventus Domo; Dufour Varallo - Ornavassese; Feriolo - Omegna; Gattinara - Città Di Cossato; Montanaro - Union Novara; Virtus Vercelli - Orizzonti Canavese