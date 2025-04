Prima Categoria, ancora tanti verdetti da scrivere

Dopo la pausa pasquale, si giocherà domenica 27 aprile l’ultimo turno di questo avvincente campionato di Prima Categoria 2024/25.

Sono solo sei le squadre che giocheranno l’ultima partita senza nessun obiettivo di classifica: il Piedimulera già vincitore, il Valduggia già retrocesso, e quattro squadre ormai lontane da playoff e playout, vale a dire Carpignano, Quaronese, Agrano e Romagnano.

La lotta per i playoff

Gravellona San Pietro e Bagnella sono già sicure di giocare il primo turno dei playoff in casa, resta da definire chi si classificherà seconda. Questo dettaglio potrebbe diventare molto importante nel caso in cui le due formazioni arancionere dovessero ritrovarsi al secondo turno: la seconda classificata della stagione regolare giocherebbe infatti in casa, con due risultati su tre a disposizione. Nel prossimo turno, impegni non semplici per entrambe: Gravellona in casa della Serravallese che lotta per disputare i playout, Bagnella che ospiterà il Momo alla disperata ricerca di punti playoff.

Gli altri due posti nella griglia playoff saranno un discorso a tre tra Cannobiese, Momo e Virtus Villa, a oggi tutte insieme al quarto posto, a quota 53 punti. Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre conterà la classifica avulsa degli scontri diretti, e in questa speciale classifica primeggia il Momo con 8 punti, davanti a Cannobiese a 6 e Virtus Villa a 2. Sono quindi proprio i biancoazzurri a non essere padroni del proprio destino: nell’ultima giornata oltre a vincere il loro ultimo match devono anche sperare che almeno una delle due rivali non faccia altrettanto.

Sulla carta i tre punti non dovrebbero essere un problema per la Cannobiese, che va in casa del già retrocesso Valduggia, formazione ormai in disarmo: gli uomini di Pettinaroli vincendo sarebbero certi dei playoff. Non sembra impossibile nemmeno la missione della Virtus Villa, che ospita un Romagnano ormai salvo e tranquillo, mentre il Momo ha una trasferta impegnativa in casa del Bagnella che, come detto, ha ancora chances di chiudere secondo.

La lotta per i playout

Situazione intricata anche nella parte bassa della classifica, con due scontri diretti fondamentali in questa ultima giornata.

Il Vogogna è la squadra messa meglio in questo momento, trovandosi a 33 punti, a +9 da Serravallese e Fondotoce, penultime. I verdi saranno impegnati nel derby ossolano a Varzo, contro una diretta concorrente per evitare i playout, e sono sicuri della salvezza in caso di vittoria o pareggio. In caso di sconfitta verrebbero scavalcati dalla Varzese ma sarebbero comunque davanti al Sizzano, che anche vincendo raggiungerebbe gli uomini di Castelnuovo in graduatoria, ma con gli scontri diretti a sfavore: dunque a meno che Fondotoce e Serravallese non vincano entrambe, il Vogogna sarebbe comunque salvo.

La Varzese è certa di salvarsi solo battendo il Vogogna, in caso di pareggio o sconfitta tutto dipenderebbe dai risultati delle altre contendenti. In caso di arrivo a pari punti con il Sizzano, con cui gli scontri diretti sono in parità, i divedrini avrebbero la peggio per la peggiore differenza reti generale.

Il Fondotoce è atteso dalla gara della verità in casa del Sizzano. I novaresi sono attualmente avanti di sei punti rispetto ai verbanesi, e con una vittoria quasi sicuramente sarebbero salvi, condannando i ragazzi di Sena alla retrocessione. Invece, in caso di vittoria o pareggio, per i neroverdi ci sarebbe la certezza di disputare i playout.

Un’ultima giornata quindi da vivere con il fiato sospeso per quasi tutte le squadre, una degna conclusione per questo avvincente campionato di Prima Categoria.