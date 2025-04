Promozione, la Juve Domo vuol giocarsi i play off in casa

Dopo le due domeniche di sosta per la rappresentativa giovanile e le festività pasquali, il campionato di Promozione rivedrà tutte le squadre in campo domenica 27 aprile e domenica 4 maggio per disputare le ultime due giornate, che chiuderanno la stagione regolare. Tutti i principali verdetti sono ancora da scrivere, analizziamo nel dettaglio i possibili scenari.

La lotta per la vittoria finale e i playoff

La classifica attuale vede il Cossato in testa con 62 punti, seguito dall’Ivrea a 60, quindi Juve Domo e Fulgor Chiavazzese appaiate al terzo posto a quota 57 punti.

La lotta per la vittoria finale sembra dunque un’esclusiva delle prime due, è molto difficile pensare che Domo o Chiavazzese possano recuperare 5 punti al Cossato e 3 all’Ivrea in sole due partite. La seconda classificata con ogni probabilità salterà il primo turno playoff, visti i distacchi dalle inseguitrici Arona e Gattinara.

La Juventus Domo è già sicura dell’accesso ai playoff, ma sarebbe importante arrivare almeno terza per giocare il primo turno in casa. Se finissero la stagione appaiati alla Fulgor Chiavazzese, i granata avrebbero la peggio a causa degli scontri diretti, stesso discorso se arrivassero al secondo posto a pari punti Ivrea, Fulgor e Juve Domo: in questo caso per la classifica avulsa avremmo Ivrea secondo, Fulgor terza, e ossolani terzi. Nell’improbabile caso di un arrivo a pari punti in vetta per tutte le quattro protagoniste, quindi le tre succitate più il Cossato, ci sarebbe lo spareggio per la vittoria finale tra Ivrea e Chiavazzese, con il Cossato terzo e la Juve Domo quarta.

Come si vede dunque i risultati degli scontri diretti penalizzano sempre la compagine di mister Nino, la buona notizia però è che il calendario dei domesi sulla carta sembra un po’ migliore rispetto a quello delle concorrenti, che devono tutte incontrare squadre in lotta per la salvezza, e dunque giocheranno alla morte gli ultimi due incontri. Per la Juve Domo penultima giornata in casa contro la Dufour Varallo (che comunque non è ancora matematicamente salva) e ultima di campionato a Montanaro, contro una formazione senza più obiettivi.

La lotta per la salvezza e i playout

Feriolo (23 punti), Ornavassese (22) e Omegna (19) sono le tre squadre da cui uscirà l’ultima classificata, che retrocederà direttamente in Prima. Purtroppo almeno una squadra della nostra provincia scenderà dunque sicuramente di categoria, la speranza è che le altre due possano innanzitutto disputare i playout, mantenendo un distacco inferiore agli otto punti dalle squadre che le precedono, e poi vincere gli spareggi, giocando probabilmente fuori casa: non sarà un’impresa facile.

Come appare evidente guardando la classifica, la gloriosa Omegna è la squadra messa peggio. I nigoglini retrocederebbero senza appello in caso di sconfitta domenica 27 sul campo di Ornavasso, invece in caso di pareggio avrebbero ancora la speranza di raggiungere i neri ossolani, a patto di vincere l’ultima di campionato contro il Gattinara, e sperando in una sconfitta dei neri di Fusè a Ivrea.

In caso di arrivo a pari punti all’ultimo posto tra due squadre, si procederebbe allo spareggio, a patto che il distacco delle due dal quintultimo posto sia inferiore ai fatidici otto punti, altrimenti retrocederebbero entrambe. Se Feriolo, Ornavassese e Omegna terminassero tutte insieme a quota 23, la classifica avulsa premierebbe i gialloblù, e di nuovo ci sarebbe lo spareggio Ornavassese-Omegna. Nell’ipotesi (molto remota) di arrivo a pari punti tra le nostre tre rappresentanti e il Cameri a quota 25 punti, la meglio piazzata sarebbe il Feriolo, seguita dal Cameri, e anche in questo caso lo spareggio sarebbe tra neri e rossoneri.

Al di là di tutti questi conteggi, l’imperativo per tutte le squadre è fare più punti possibili, senza calcoli, ma il calendario è molto duro per tutte. La penultima giornata vedrà lo scontro fratricida tra Ornavassese e Omegna, mentre il Feriolo andrà in casa degli Orizzonti Canavese, formazione forte ma in una posizione tranquilla di classifica. L’ultima giornata vedrà l’Ornavassese di scena a Ivrea e il Feriolo in casa contro la Fulgor Chiavazzese, squadre che lottano per il vertice, mentre l’Omegna ospiterà un Gattinara senza ormai più obiettivi.