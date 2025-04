E' Beniamino Tomola la figura emblematica del neo promosso Piedimulera

‘’Te lo meriti presidente, te lo meriti più di tutti’’. Il Piedimulera Calcio, sul suo sito, rende onore a Beniamino Tomola, ininterrottamente presidente della società dal 1998. Lo fa in occasione della vittoria nel campionato di Prima. Una cavalcata che con i tre punti colti domenica a Bagnella è stata sancita con due turni di anticipo.

Ebbene, Beniamino Tomola, è effettivamente la figura carismatica di questa società. Risalita categoria dopo categoria partendo da quell’Ernesto Gori che la prese in braccio quand’era relegata in Terza.

Un lungo percorso che è stato omaggiato sette giorni prima, quando la famiglia Gori ha donato il pallone per la partita interna contro la Virtus Villa, due squadre allenate dall'indimenticato Nesto.

Ma tornando a Tomola, va detto che società e squadra le ha plasmate nel tempo con la sua passione per il calcio: prima come portiere in campo e poi con questa presidenza lunga quasi 30 anni. Un esempio, in un mondo del calcio che ‘brucia’ spesso, troppo frettolosamente, i suoi protagonisti: presidenti, tecnici, giocatori.

Oggi il Piedimulera gli rende onore assieme allo staff societario e alla squadra. Scrive la società: ‘’Era il 5 maggio 2023 in terra vercellese non ce l’abbiamo fatta signori, siamo retrocessi. Non è facile guardarci negli occhi e vedere tristezza. Gli occhi di tanti amici, giovani e vecchi, che sono ancora in grado di commuoversi per un pallone. Oggi, 5 aprile 2025, 700 giorni e 100 domeniche esatte sono trascorsi da quella partita di due anni fa. Oggi possiamo dirlo: ce l’abbiamo fatta signori, siamo stati promossi. Abbiamo scritto la storia, la nostra storia. Dal 1978 ad oggi nel palmares della nostra società non era mai capitato di iscrivere una vittoria ad un campionato e dopo 47 lunghi anni finalmente è arrivata’’.