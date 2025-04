Lipari: “Pregliese, un buon campionato. E ora testa ai playoff”

Terminata la stagione regolare del campionato di Terza Categoria con la vittoria della Mergozzese sul filo di lana, è tempo di bilanci per le squadre della nostra zona. Bilanci che ancora non sono definitivi per Virtus Crusinallo e Pregliese, che si sono guadagnate il diritto di partecipare ai playoff, e possono dunque ambire alla promozione in Seconda.

Abbiamo intervistato Gianni Lipari, navigato allenatore di una Pregliese che non nasconde le proprie velleità di fare il salto di categoria:

“Siamo soddisfatti di questo campionato, e pronti per la sfida playoff. Non nascondo un po’ di rammarico per essere arrivati così vicini al bersaglio grosso e non averlo centrato, alla fine sono risultati decisivi proprio i tre punti persi all’andata contro il Verbania Olympia. Adesso però guardiamo avanti, sono consapevole della difficoltà degli spareggi ma allo stesso tempo fiducioso, perché nelle ultime giornate abbiamo trovato la quadra, come dimostrano le sei vittorie e due pareggi negli ultimi otto match”.

È stato un campionato molto equilibrato, con un’ultima giornata da brividi:

“Mi è dispiaciuto vedere i ragazzi del San Maurizio in lacrime dopo aver perso il campionato all’ultimo minuto dell’ultima giornata sul nostro campo, ma anche loro hanno capito che noi abbiamo onorato fino all’ultimo il campionato, come era nostro dovere, anzi forse in quella partita meritavamo qualcosina di più noi. È stato un campionato molto equilibrato e con un livello più alto rispetto agli ultimi anni, c’erano 6-7 squadre che puntavano almeno ai playoff”.

Come vi state preparando alla fase decisiva della stagione?

“Non è facile restare fermi un mese prima di giocare i playoff, noi stiamo cercando di tenerci in forma con allenamenti e partitelle, vogliamo essere pronti per la gara contro l’Armeno. Sappiamo che la trafila dei playoff sarà lunga, e non sarà facile arrivare fino in fondo, ma sono convinto che noi abbiamo tutte le carte in regola per provarci”.

Per i ragazzi di Lipari l’appuntamento è per domenica 4 maggio sul campo di Crevoladossola, dove affronteranno l’Armeno nel primo turno playoff. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del campionato, quindi la Pregliese.