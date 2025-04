Prima Categoria, la Virtus Villa va a Momo per la sfida playoff

Archiviata la meritata vittoria del campionato da parte del Piedimulera, la Prima Categoria si appresta a vivere la penultima giornata della stagione regolare, e come sempre il programma prevede sfide fondamentali tanto in chiave playoff quanto nella lotta per evitare la retrocessione.

Dietro alla corazzata gialloblù, la seconda piazza è occupata attualmente dal Gravellona San Pietro, che per mantenere il punto di vantaggio sul Bagnella vuole ottenere la vittoria contro il fanalino di coda Valduggia, già praticamente retrocesso. Gli arancioneri vengono dalla vittoria esterna contro la Varzese, e vogliono ripetere il 2-0 ottenuto all’andata sul campo dei vercellesi.

Sfida tutta omegnese tra Agrano e Bagnella, con gli arancioneri molto più motivati a cercare i tre punti per puntellare la loro posizione in classifica, mentre l’Agrano ha già ottenuto una meravigliosa salvezza, nonostante il ko di sette giorni fa contro la Virtus Villa. I ragazzi di mister Izzillo sono terzi e vogliono riscattare la sconfitta interna contro il Piedimulera, giocandosi le proprie carte per riconquistare la seconda posizione; l’Agrano vuole vendicare il match di andata, quando fu travolto 6-0 dagli arancioneri.

A Momo si giocherà l’incontro di cartello di questo turno, una sfida tra quarte in classifica: i padroni di casa affronteranno infatti la Virtus Villa in quello che è quasi uno spareggio playoff, visto che alle spalle delle due contendenti incombe la Cannobiese. I biancoazzurri guidati da mister Giampaolo arrivano dalla vittoria sofferta contro l’Agrano, i novaresi da un’inaspettata sconfitta a Carpignano. All’andata finì con un pareggio per 1-1.

Crede più che mai nell’obiettivo playoff anche la Cannobiese, sesta forza del campionato, che fa visita alla Varzese. I biancorossi di mister Pettinaroli vengono da tre vittorie consecutive, l’ultima sul campo del Sizzano, mentre la Varzese di mister Chiaravallotti è reduce dalla bruciante rimonta subita in casa dal Gravellona, e cerca gli ultimi punti necessari per blindare la salvezza. Nella gara d’andata, i lacuali espugnarono Varzo con il punteggio di 2-1.

Il Fondotoce si augura di trovare un Piedimulera distratto e rilassato, dopo la matematica conquista della vittoria del campionato avvenuta domenica scorsa. I gialloblù di mister Poma non hanno più nulla da chiedere a questa fantastica stagione, se non la possibilità di migliorare ulteriormente i propri record, dall’altra parte invece il Fondotoce vuole fare punti per acquisire la certezza di partecipare ai playout. All’andata finì 4-2 per il Piedimulera.

Sfida salvezza tra Vogogna e Sizzano, con i verdi ossolani che sono in un buon momento: dieci punti nelle ultime cinque partite, che li hanno portati vicini alla salvezza diretta, a pari punti con i novaresi. I ragazzi di mister Castelnuovo devono fare l’ultimo sforzo per evitare le sabbie mobili dei playout, ma anche il Sizzano arriva in Ossola con la necessità di fare punti. All’andata, i verdi si imposero 2-0.

Le partite in programma:

Agrano - Bagnella; Romagnano - Carpignano; Fondotoce - Piedimulera; Quaronese - Serravallese; Vogogna - Sizzano; Gravellona San Pietro - Valduggia; Cannobiese - Varzese; Momo - Virtus Villadossola