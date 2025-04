Promozione, Ornavassese-Omegna: dentro o fuori

Il campionato di Promozione entra nella fase più calda, restano solo due giornate per decidere tutto, sia in vetta che in coda alla classifica. La lotta per il primo posto si fa serrata, ma l'attenzione si concentra anche sulla battaglia per non retrocedere, dove ogni punto può valere una stagione.

La Juve Domo vuole terminare al meglio il campionato, per poi essere protagonista nei playoff. I ragazzi di mister Nino arrivano carichi alla sida con la Dufour Varallo, dopo tre vittorie nelle ultime quattro partite, e il match contro i sesiani rappresenta un'opportunità da non fallire per tenere vive le speranze di sorpasso sulla Fulgor Chiavazzese. Gli ospiti sono invece in un periodo poco brillante, e non sono ancora sicuri della salvezza, dovranno quindi cercare di fare punti al “Curotti”. All'andata i domesi si imposero con autorità, vincendo 2-0 in trasferta.

Sarà una vera battaglia quella tra Ornavassese e Omegna, due squadre disperatamente in cerca di punti salvezza. I neri, penultimi con tre lunghezze di vantaggio proprio sui rossoneri, hanno disputato un girone di ritorno in crescendo, e hanno ottenuto quattro punti negli ultimi due turni. Gli uomini di Fusè vogliono continuare a inseguire la salvezza, gli omegnesi sanno che questo scontro è l’ultima spiaggia: una sconfitta significherebbe retrocessione certa, un pareggio quasi: per sperare ancora serve ottenere una vittoria, che manca proprio dalla gara di andata, quando finì 4-0 per i nigoglini.

Trasferta delicata per il Feriolo, che sfiderà gli Orizzonti Canavese in una gara cruciale per conquistare un posto nei playout. I gialloblù, quartultimi, stanno vivendo un periodo difficile, e vengono da quattro sconfitte consecutive. Agli uomini di Porcu servono punti per chiudere bene la stagione, i padroni di casa non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. La gara di andata al “Galli” si chiuse sullo 0-0.

Le partite in programma:

Ornavassese - Omegna; Fulgor Chiavazzese RV - Arona; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Cameri; Juventus Domo - Dufour Varallo; Orizzonti Canavese - Feriolo; Union Novara - Ivrea; Città Di Cossato - Montanaro; Gattinara - Virtus Vercelli