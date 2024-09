Alla scoperta dei segreti della panificazione al forno di Progno

Aspettando la festa comunitaria del pane di tutte le Alpi “Lo pan ner”, che si svolgerà nelle giornate del 12 e 13 ottobre in ben 15 località in Ossola e nel Verbano, l’associazione fondiaria Terraviva organizza, per il 22 settembre, il terzo corso di panificazione del pane di segale, in località Progno di Montescheno, presso il fono comunitario.

Insieme ai due fornai contadini Paolo Pacello e a Katia Massari, titolare dell’agriforno delle Gouille (AO), e agli amici del comitato Forno di Progno che si occuperanno, già dai giorni precedenti, dell’accensione del forno e della sua gestione per avere una corretta temperatura nel momento della del pane nero.

I partecipanti rivivranno l’esperienza comunitaria della preparazione del pane nero apprendendo i segreti per la preparazione del lievito e una buona panificazione del pane di segale. Nel momento conviviale in attesa della sfornata si potranno assaggiare i pani prodotti dall’agriforno delle Goilles e prodotti locali offerti da Asfo Terraviva.

I fornai saranno a disposizione dei partecipanti per fornire informazioni e risolvere dubbi sul processo di panificazione, sulla produzione del lievito madre, sull’uso di altri lieviti e molto altro. Un membro dell’associazione sarà ad attendere i partecipanti a partire dalle 8.30 in piazza della chiesa a Montescheno per guidarli al luogo dell’attività. In considerazione del ristretto numero di posti disponibili si richiede la prenotazione ai numeri 3756138602 o 3470562450 o all’indirizzo asfo.terraviva@gmail.com.