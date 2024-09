Le Notti Romane: un concerto con Amir Salhi al Teatro di Marcello

Il Teatro di Marcello si prepara a ospitare un evento che promette di trasformare le strade polverose di Roma in un palcoscenico di pura magia sonora. Le Notti Romane stanno per esplodere in una sinfonia travolgente con Amir Salhi, il prodigio del pianoforte, pronto a far tremare il Chiostro di Campitelli come se stesse rivelando i segreti delle antiche pietre romane.

Amir Salhi non è un pianista come gli altri; è una vera e propria icona del pianoforte, forgiata da una serie di vittorie e premi che avrebbero deliziosamente riempito un intero museo. Da quando aveva solo 4 anni, ha dominato le tastiere con un talento incredibile. Oggi, con un curriculum impressionante, è pronto a portare Bach, Chopin e Liszt sotto i riflettori del Tempietto. Questo concerto non sarà un evento qualsiasi, ma un viaggio musicale ispirato dalla Storia di Elsa Morante.

Il programma del concerto, il 23 settembre alle 20,30 al Chiostro di Campitelli del Teatro di Marcello, è un mix esplosivo:

Bach, trasfigurato da Busoni con la monumentale Ciaccona, vi condurrà in un’apocalisse sonora che inizia delicata e culmina in una rivelazione travolgente.

Chopin, il poeta delle ombre, sarà interpretato attraverso la Fantasia op. 49 e il Notturno op. 48.

Salhi esplorerà i lati più tormentati e introspectivi del maestro polacco.Liszt sarà presentato in una veste quasi mistica con Après une lecture du Dante – Fantasia quasi Sonata, per poi esplodere con il diabolico Mephisto Waltz No. 1, offrendo uno spettacolo mozzafiato simile a un incendio in slow motion.

Questo non è solo un concerto; è un'esperienza viscerale. Amir Salhi, nato nel 2002 a Domodossola, è già un fenomeno che ha conquistato i concorsi più prestigiosi, accumulando 56 primi premi e 47 assoluti, superando i più grandi nomi del panorama musicale.

Le istituzioni lo hanno riconosciuto e premiato, tra cui la Medaglia della Camera dei Deputati a soli 9 anni e la Medaglia d’Oro del Premio Franz e Maria Terraneo. Salhi è l'artista che Roma merita e che tutti noi abbiamo bisogno di ascoltare.

Il biglietto include anche una visita guidata dell’Area Storica del Teatro di Marcello alle 19:45.