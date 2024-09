Successo per la Festa delle Streghe a Craveggia FOTO

Successo per l’edizione 2024 di “A spasso tra le streghe”. Sabato 21 settembre Craveggia ha festeggiato quella che è la manifestazione di maggiore richiamo per il paese (e una delle più partecipate della Valle Vigezzo). Un paese che, grazie alla sua particolare morfologia urbanistica con le caratteristiche strette vie e le piazzette in acciottolato tra le antiche case, si presta al meglio per organizzare spettacoli teatrali e momenti di intrattenimento sul tema.

E così è stato anche quest’anno, con la festa che è iniziata alle 18.00 con l’apertura dei punti di ristoro e spettacoli “Sabba” (La danza delle anime perdute, di Giuseppe della scuola Harmony Dance) ogni ora in piazza San Giacomo. Poi, dalle 20.00, in diversi punti del centro storico sono stati inscenati vari spettacoli teatrali. Infine, alle 23.00 il rogo della “Stria da Craveggia”.

Una festa ben riuscita grazie all’impegno della macchina organizzativa: per evitare troppi intasamenti al traffico a Craveggia, anche quest’anno è stato predisposto un servizio navetta con partenza dal parcheggio dell’Hermitage di Prestinone, ma non sono mancati i visitatori che sono arrivati direttamente a piedi da Prestinone (seguendo il percorso allestito appositamente per l’occasione) o da Toceno.