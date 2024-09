Il nuovo Cup regionale al centro dell'evento "AI Hackathon"

Il nuovo Centro Unico Prenotazioni regionale sarà al centro dell’AI Hackathon, la maratona creativa in cui aziende, esperti, ricercatori, Università, start up e portatori d’interesse si incontreranno lunedì 23 settembre per condividere idee innovative e soluzioni per il nuovo capitolato del CUP, «in modo che non nasca già vecchio e che dia una soluzione definitiva alle liste d’attesa», come ha sottolineato l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi.

«Sarà un CUP integrato con l’intelligenza artificiale – ha spiegato Riboldi – che sia il più efficiente e innovativo possibile: l’obiettivo è quello di creare un nuovo e virtuoso percorso di presa in carico dei cittadini, in cui i pazienti, soprattutto quelli cronici, non debbano più essere costretti a telefonare al Centro Unico Prenotazioni per pianificare le proprie visite, ma sia direttamente il CUP a contattarli. Sarà un modello assolutamente innovativo, che potrà diventare un esempio per l’intero sistema sanitario nazionale».

Ad accompagnare questo fondamentale percorso intrapreso dalla Regione Piemonte, che lunedì sarà rappresentata non solo dall’assessore Federico Riboldi ma anche dal presidente Alberto Cirio, ci saranno numerosi soggetti, a partire da Azienda Zero, diretta da Adriano Leli, che coordinerà il lavoro per la realizzazione del nuovo CUP.

Numerose anche le personalità che saranno presenti all’hackathon, come il professor Fabio Pammolli, Presidente AI4 Industry – Fondazione per l'Intelligenza Artificiale, il dottor Domenico Mantoan, Direttore Generale di AGENAS (che gestirà la piattaforma nazionale delle liste d’attesa introdotta con il nuovo decreto e modererà la giornata) e Agostino Ghiglia, componente del Garante per la Privacy (che si soffermerà sugli aspetti di trattamento dati e intelligenza artificiale).

L’appuntamento è alle ore 14,30 del 23 settembre in Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte: «All’hackathon di lunedì hanno già aderito importanti aziende del settore dell’intelligenza artificiale, confermando il grande interesse nei confronti di questa innovativa scelta che abbiamo intrapreso; perché siamo convinti che solo con l’innovazione si possano dare risposte concrete ai cittadini del Piemonte», hanno concluso il presidente Alberto Cirio e l’assessore Federico Riboldi.