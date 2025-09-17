Marchionini e Rabaini: "Albertella riferisca in consiglio sull’incontro in regione per l’ospedale unico"

“Il sindaco Giandomenico Albertella riferisca in consiglio comunale se l’amministrazione, “formalmente o informalmente”, ha chiesto un incontro in regione per discutere della candidatura di Verbania a sede dell’ospedale unico provinciale tra Fondotoce e Gravellona”. È uno dei quesiti posti dall’ex sindaco Silvia Marchionini e da Patrich Rabaini nell’interpellanza presentata oggi. Gli altri, già indicati nel comunicato stampa diffuso nei giorni scorsi, sono relativi alla convocazione (“a breve”), di un consiglio comunale aperto e un’assemblea pubblica per la popolazione. Infine, i due consiglieri ribadiscono la richiesta di portare la proposta alla conferenza dei sindaci dell’Asl Vco di cui Albertella è presidente.

Ad agitare le acque era stato l’incontro dei giorni tra Albertella e l’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi, confermato a mezzo stampa dal sindaco che nelle intenzioni avrebbe dovuto rimanere riservato, citato dagli interpellanti nella premessa.