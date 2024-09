All'oratorio di Domodossola la giornata mondiale per il cuore

Si svolgerà anche a Domodossola, domenica 29 settembre e in contemporanea con molte altre città italiane, il "World Heart Day 2024", la giornata mondiale per il cuore: l'evento, organizzato da Salvatore Ranieri, il cantante della solidarietà, in collaborazione con Airc, Associazione Italiana Cuore e Rianimazione, sarà ospitato presso l'oratorio di via Monte Grappa.

Alla "Giornata mondiale per il cuore" saranno presenti numerose associazioni del territorio e professionisti del settore sanitario. Vi saranno dimostrazioni sull’utilizzo dei Dae, i dispositivi salvavita, e la presenza di Lilt Vco, Croce Rossa Comitato di Domodossola, Corriamo per un Sorriso, Sogit Ambulanze odv Borgoticino, Anc Domodossola, Associazione Matibellula, Ossola Amica dell'Ugi, Soms Domodossola, Avis Ossolana, Angsa Vco, Anpas Squadra nautica di salvamento, Auser Domodossola, Anpas Soccorso di Ornavasso, Diario di un Baby Boss. Saranno inoltre consegnati dei riconoscimenti a società sportive, persone ed enti che hanno cardioprotetto i luoghi in cui operano.

“Ringrazio don Giacomo e don Vincenzo per averci concesso gratuitamente la struttura - dichiara Salvatore Ranieri - stiamo predisponendo un programma ricco di presentazioni, donazioni, dimostrazioni e attività di sensibilizzazione alla cardio-protezione e non mancheranno giochi gratuiti per bambini. Presenterà l’evento Antonio Ciurleo con la collaborazione del musicista Gigi Pasqualin”.

Ranieri, conosciuto per il suo impegno nel sociale e nella cardioprotezione, riceverà nei prossimi giorni da parte di Aicr il riconoscimento di "Messaggero del cuore" durante un evento organizzato a Roma. L'attestazione di stima sarà per il suo grande impegno nella diffusione di defibrillatori.

“Cardioproteggere città, scuole, piazze, teatri, uffici pubblici e privati, condomini è segno di grande sensibilizzazione - conclude Ranieri - ma il messaggio che voglio lanciare è di installare apparecchi moderni, di ultima generazione per permettere alla gente comune di intervenire con facilità. Da istruttore Blsd e certificato presso la regione Piemonte consiglio anche di seguire corsi e, soprattutto, di informarsi bene prima di acquistare un defibrillatore”.