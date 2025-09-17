Cirio: "Un nuovo ospedale è la strada da seguire" VIDEO

“Stiamo lavorando”. Così il presidente della regione Alberto Cirio risponde alle domande sul tema della sanità nel Vco durante la sua visita a Domodossola in occasione dell’Expo Italo Svizzera. “La regione – le sue parole - ha sostenuto fin dove possibile il mantenimento dei due presidi ospedalieri, fino alla nota ministeriale di qualche settimana fa in cui si chiede un nuovo ospedale per questa realtà provinciale. L’assessore Riboldi si sta confrontando con il territorio sapendo che si andrà incontro ad una scelta complessa. Un ospedale nuovo è la strada su cui bisognerà lavorare non dimenticando che si parla anche di presidi ospedalieri che permettono di garantire una sanità di territorio”.

Nonostante una scelta complicata che dovrà necessariamente essere fatta – quella che riguarda il dove costruire il nuovo ospedale – Cirio si dice ottimista per quanto riguarda le tempistiche: “I tempi devono essere rapidi, perché finora sono stati fin troppo lunghi. Intanto non dimentichiamo che fare un ospedale nuovo non significa cessare gli investimenti su quelli esistenti”.