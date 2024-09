80 anni della Repubblica dell'Ossola: proseguono gli appuntamenti in città

Proseguono gli appuntamenti promossi dal comune di Domodossola per celebrare l’80° anniversario della Repubblica partigiana dell’Ossola. Questa settimana due diversi incontri in programma nella ex Cappella Mellerio.

Il primo è fissato per lunedì 23 settembre alle 17.30 con “Fame di libertà”. La giornata prevede la proiezione di dieci video di introduzione storica sul tema della Resistenza e della Repubblica dell’Ossola, che possono essere fruiti dai docenti di ogni ordine e grado per una autoformazione in vista delle iniziative celebrative. Le lezioni sono state registrate da Elena Mastretta, direttrice scientifica dell'istituto storico Fornara, Pier Antonio Ragozza, studioso indipendente, Maria Grazia Vona, curatrice del museo Di Dio e componente del comitato scientifico dell’istituto storico Fornara, e Margherita Zucchi, curatrice del museo Di Dio.

Questi i titoli dei dieci contributi video: “Ossola 1944 – introduzione e contesto geopolitico”; “La Resistenza nel Verbano Cusio Ossola – settembre ’43-maggio ‘44”; “La Resistenza nel Verbano Cusio Ossola – giugno ’44-settembre’44”; “La Resistenza nel Verbano Cusio Ossola – settembre ’44-aprile’45”; “Gli alleati”; “Repubbliche partigiane”; “Il caso dell’Ossola”; “La giunta provvisoria di governo”; “Una nuova idea di scuola”; “La difesa dei confini della Repubblica dell’Ossola”.

Il secondo appuntamento della settimana è invece in programma per giovedì 26 settembre con la giornata di studio “Semi di libertà – Dalla Repubblica partigiana dell’Ossola alla Costituzione repubblicana”. Il convegno si apre alle 15.00 con i saluti delle autorità e l’intervento degli studenti del liceo Spezia di Domodossola, che leggono alcuni testi scritti dal compianto dirigente scolastico Pier Antonio Ragozza, studioso e grande esperto della Resistenza. Proprio a lui è dedicata la giornata di studi: Emanuele Rossi, direttore del Museo Partigiano di Ornavasso, tiene infatti la conferenza “Domodossola all’alba della Costituzione: Umberto Terracini e l’esperienza della giunta provvisoria di governo dell’Ossola liberata”, che si basa sulla rilettura della tesi di laurea del professor Ragozza.

Il convegno prosegue poi con l’intervento di don Vito Nardin, direttore del centro di spiritualità rosminiana del Sacro Monte Calvario, sul tema “Tracce di Rosmini negli atti delle commissioni dell’assemblea costituente”. Il professor Paolo Sabbioni, docente di istituzioni di diritto pubblico all’Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, interviene su “La Costituzione provvisoria della giunta di governo di Domodossola. Conclude la giornata Paolo Cattaneo, presidente dell’istituto storico della Resistenza e della società contemporanea “Piero Fornara” di Novara e Vco, con “La Costituzione italiana vista da Oscar Luigi Scalfaro, Presidente della Repubblica”.

Nella stessa giornata di giovedì 26 settembre, alle 21.00, l’ex Cappella Mellerio ospita la proiezione dello sceneggiato “40 giorni di libertà – Pagine di diario della Repubblica dell’Ossola”. Si tratta di uno sceneggiato trasmesso dalla Rai nel 1974, scritto da Luciano Codignola e diretto da Leandro Castellani, che ripercorre le vicende della Repubblica partigiana tramite le storie di Stefano Satta Flores, architetto unitosi alla Resistenza, e Luca Dal Fabbro, un giovane studente che è stato al centro degli avvenimenti. La proiezione si inserisce nella rassegna “Résistance”, promossa dalla Società Filosofica Italiana sezione di Verbania.