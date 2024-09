Buone notizie per gli appassionati di cinema, presto riaprirà il Corso

Il Cinema Corso riaprirà le sue due storiche sale. Al momento non ci sono notizie ufficiali sulla data di riapertura, ma sui social e sul sito del Corso campeggia un 'coming soon' che non lascia spazio ad altre interpretazioni.



La storica sala del centro domese, per una vita gestita dalla famiglia Antonioli, era stata chiusa nelle scorse settimane dopo la cessione delle mura al Gruppo Altair di Villadossola.



Ora si ipotizza che le due sala, la storica grande e il Corsino, saranno riaperti nel breve. A far capire che si sta lavorando alla sua riapertura anche la ricerca di personale da parte del gruppo guidato da Paolo Zanghieri.

Non si sa quale futuro potrà avere lo stabile di Corso Paolo Ferraris, e di conseguenza non si sa se la riapertura delle due sale potrà essere definitiva o temporanea. La speranza ora è che ci sia una risposta importante da parte del pubblico, viste anche le centinaia di prese di posizione contrarie alla sua chiusura dei mesi scorsi.