Oltre 300 volontari Anpas da tutto il Piemonte per i World Skate Games di Novara

Trecento volontari soccorritori e soccorritrici dell’Anpas Comitato Regionale del Piemonte hanno garantito l’assistenza sanitaria ai World Skate Games Italia 2024 - Hockey Pista Novara e agli eventi collaterali. Una grande manifestazione sportiva internazionale che ha visto, nelle due settimane di evento, la presenza di 66 squadre provenienti da 29 Paesi diversi.

L’assistenza sanitaria alle gare si è dispiegata in quattro palazzetti sportivi di Novara: Pala Igor, Pala dal Lago e i più piccoli Pala Novarello e Pala Sartorio (Pala Verdi), quest’ultimo ha visto la presenza di soccorritori della Croce Rossa Italiana Comitato di Novara. Nei siti di gara è sempre stata assicurata almeno un’ambulanza di soccorso avanzato con la presenza di quattro soccorritori, medico e infermiere. Sono state previste anche ambulanze di base aggiuntive con equipaggio e squadre di soccorritori a piedi per il presidio delle tribune dei palazzetti. La copertura del personale sanitario è stata in capo alla società di servizi I-Help.

Le associazioni Anpas del novarese coinvolte nell’assistenza sanitaria ai Word Skate Games sono state Novara Soccorso, Gres Gruppo Radio Emergenza Sizzano, Volontari Ambulanza del Vergante di Nebbiuno, Sre Servizio Radio Emergenza Grignasco; quelle del vercellese Vapc Volontari Assistenza Pubblica Ciglianese, Gruppo Volontari Soccorso Santhià e Croce Bianca Alice Castello, dal Verbano Cusio Ossola Volontari Soccorso Cusio Sud Ovest di San Maurizio d' Opaglio, Croce Verde Gravellona Toce, Corpo Volontari Soccorso Ornavasso, Corpo Volontari Soccorso Villadossola e dal canavese Vssc Volontari Soccorso Sud Canavese di Caluso.

Mattia Cornacchia, presidente di Novara Soccorso e coordinatore assistenza sanitaria Anpas ai World Skate Games Italia 2024 - Hockey Pista: “Sono molto soddisfatto del risultato dell’assistenza sanitaria a questo grande evento sportivo a carattere mondiale. I World Skate Games - Hockey su Pista a Novara hanno visto la collaborazione di ben dodici associazioni Anpas del Piemonte orientale con la partecipazione di circa 300 volontari e volontarie. L’impegno è stato notevole in quanto abbiamo predisposto l’assistenza sanitaria su quattro palazzetti sportivi dove abbiamo garantito, in contemporanea, il presidio di almeno un’ambulanza di soccorso avanzato con medico e infermiere ed equipaggio di quattro soccorritori. Per le gare con maggior afflusso di pubblico l’organizzazione è stata più complessa perché oltre al mezzo di soccorso avanzato, abbiamo assicurato una squadra di soccorritori a piedi e un’ambulanza di base per un totale di dieci soccorritori per palazzetto. L’evento ha dato l’opportunità di creare molte relazioni e rinnovare il forte legame tra le associazioni Anpas del Piemonte orientale”.

Marcello Bulgarelli, project manager World Skate Games Italia 2024 - Hockey Pista Novara: “Una scommessa vinta fatta come Federazione Italiana Sport Rotellistico insieme all’amministrazione comunale di Novara e a regione Piemonte e che ci ha regalato grandissime soddisfazioni sia in termini sportivi sia in termini di pubblico. È stata una manifestazione complessa da organizzare, che ha richiesto il convergere di molti servizi. Tra questi, uno dei più rilevanti è l’assistenza sanitaria non soltanto per i tanti giocatori, ricordiamo che hanno partecipato 66 squadre, più di 700 atleti che hanno calcato le quattro piste di Novara in queste due settimane. Tutti sono stati assistiti al meglio e hanno potuto gareggiare in totale sicurezza come impongono le regole, garantendo la massima qualità grazie alla collaborazione con Anpas e al supporto che ci è stato assicurato e che è stato apprezzato anche dai Club. Un’esperienza importante di cui faremo tesoro e che speriamo di poter ripetere in futuro”.

“Ringrazio tutti i volontari, le associazioni coinvolte e i partner per il loro straordinario contributo – ha commentato Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte - Siamo orgogliosi di aver partecipato ai World Skate Games Italia 2024, una manifestazione di grande rilevanza internazionale che, oltre l'evento sportivo, ha messo in luce l'importanza del volontariato nel garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Dobbiamo evidenziare quanto sia fondamentale fare rete, solo collaborando tra associazioni e istituzioni è possibile affrontare con successo sfide simili e garantire servizi di alta qualità professionale”.

Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta 80 associazioni di volontariato con 15 sezioni distaccate, 10.658 volontari (di cui 4.254 donne), 5.498 soci, 698 dipendenti, di cui 81 amministrativi che, con 460 autoambulanze, 249 automezzi per il trasporto disabili, 266 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 586.458 servizi con una percorrenza complessiva di 19.532.181 chilometri.