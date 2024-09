Seconda Categoria, partono bene Esio e Fomarco

Domenica 22 settembre è partita la stagione 2024/2025 anche per la Seconda Categoria, è stata una prima giornata tra luci e ombre per le otto rappresentanti della nostra provincia.

Si è disputata la prima sfida tutta made in VCO, tra Casale Corte Cerro e Voluntas Suna: ne è uscito uno 0-0 interlocutorio, che rimanda il giudizio sulle due formazioni.

L’altra verbanese, la ripescata Esio, ha avuto la meglio all’inglese sul Comignago, appena sceso dalla Prima. Il 2-0 finale porta la firma di Tinelli e Casorati, a segno nella ripresa, dopo che Primatesta aveva fallito un rigore nel primo tempo.

Tra le ossolane sorride solo il Fomarco, che batte 3-1 in casa il Cireggio, con la doppietta dell’inossidabile Soncini e il gol di Luca Piccinini, rete della bandiera omegnese di Pereira Da Silva.

Sconfitta interna per la Pro Vigezzo, che si porta in vantaggio a un quarto d’ora dal termine con il rigore di Balassi, ma subisce la rimonta del Gargallo nei minuti di recupero: a Druogno finisce 1-2.

Pesante ko interno per la Crevolese, che cede 0-3 davanti ad una buona Castellettese. Sconfitta con identico risultato anche per il Crodo, che deve lasciare l’intera posta in palio al Varallo Pombia, una delle favorite per la vittoria finale.





Tutti i risultati:

Casale Corte Cerro - Voluntas Suna 0 - 0; Crevolese - Castellettese 0 - 3; Fomarco Don Bosco Pievese - Cireggio 3 - 1; Maggiora - Riviera D'Orta 1 - 1; Provigezzo - Gargallo 1 - 2; Varallo Pombia - Crodo 3 - 0; Esio Verbania - Comignago 2 - 0