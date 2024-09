La Repubblica dell'Ossola raccontata in dieci video

Sono dieci video che raccontano la Repubblica dell'Ossola e che costituiscono un percorso formativo creato interamente online con una serie di video fruibili da tutti e pensati in particolare per i docenti e le docenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del VCO. Il progetto, intitolato "Fame di libertà", è realizzato dall'Associazione Ars.Uni.VCO in collaborazione con Istituto Storico della Resistenza Novara e VCO "Piero Fornara", Museo Partigiano "Casa Museo Raggruppamento Divisioni Patrioti Alfredo di Dio" e Fivl - Federazione Italiana Volontari della Libertà, in occasione dell'80° anniversario della Resistenza nel Verbano Cusio Ossola, in particolare della Repubblica dell'Ossola.

I video, pubblicato su Youtube, sono lezioni di introduzione storica all’argomento e sono state registrate da Elena Mastretta, direttrice scientifica dell'Istituto Storico “Piero Fornara”, Pier Antonio Ragozza, studioso indipendente, Maria Grazia Vona, curatrice del Museo della Resistenza “Alfredo Di Dio” e componente del comitato scientifico dell’istituto storico Fornara, e Margherita Zucchi, curatrice del Museo della Resistenza “Alfredo Di Dio”.

"Grazie a questi contributi - dicono da Ars.Uni.Vco - il percorso formativo in video racconta con grande competenza e padronanza della materia proprio la storia della Repubblica Partigiana dell’Ossola, una pagina preziosa nel racconto dell’Ossola. L’obiettivo del progetto è quello di consentire agli insegnanti un’adeguata preparazione in vista dell’80esimo anniversario della Repubblica Partigiana dell’Ossola e più in generale del triennio di 80esimi che a partire dall’8 settembre 1943 si è iniziato a celebrare. Tutti i video contengono delle pillole di approfondimento ed è possibile scegliere quelli che trattano gli argomenti di proprio interesse e che, nel caso della formazione dei docenti, si vogliono approfondire nelle classi con gli studenti e le studentesse. E’ sufficiente individuarli nella playlist creata appositamente sul canale YouTube dell’Associazione Ars.Uni.VCO".

Dopo aver visionato i video, sarà sufficiente mettersi in contatto con la sezione didattica dell’Istituto Storico “Piero Fornara” scrivendo una mail a didattica@isrn.it e specificando nell’oggetto “Formazione in pillole”. In questo modo sarà possibile ricevere una mail con i questionari relativi a ciascun video insieme ai materiali ulteriori che possono essere utilizzati in classe.

Saranno a disposizione le presentazioni in slide, oltre alla sitografia e alla bibliografia relative al tema. Ai docenti che parteciperanno a questo percorso didattico saranno inoltre segnalati ulteriori video insieme a contenuti di siti web, a titolo di approfondimento.