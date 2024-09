Piergiacomo Garlaschelli ricorda Ettore Tibaldi nell'anniversario della sua morte FOTO

Piergiacomo Garlaschelli, figlioccio di Ettore Tibaldi, lo ricorda nell'anniversario della sua scomparsa, il 24 settembre del 1968. “Sono nato alla Certosa di Pavia 70 anni fa, e la mia è una storia particolare perché sono nato in casa del Senatore Ettore Tibaldi nel 1954.Tutta la mia infanzia è stata legata a lui e a Domodossola.” racconta Piergiacomo Garlaschelli.

“Oggi è l'anniversario della sua morte, e mi preme ricordarlo in un anno così importante per la storia di Domodossola e della resistenza partigiana” sottolinea Piergiacomo Garlaschelli. “Credo sia giusto celebrare una figura così importante non solo per me e la mia famiglia, ma una figura fondamentale che 80 anni fa ha scritto la storia della vostra città ponendo le basi per la futura Costituzione del nostro paese”.