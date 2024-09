Tra stasera e domani secondo turno di Coppa Italia di Promozione e Prima Categoria

Tra mercoledì sera e giovedì sera si disputano i sedicesimi di finali della fase regionale della Coppa Italia di Promozione, e la terza giornata dei gironi preliminari della Coppa Piemonte di Prima Categoria.

Per la Coppa Italia di Promozione, l’unica superstite tra le squadre del VCO è la Juve Domo, che giocherà mercoledì sera in casa della Dufour Varallo, sul sintetico di Romagnano. Si tratta della partita di andata dei sedicesimi di finale, ritorno previsto a Domodossola giovedì 10 ottobre.

Per la Coppa Piemonte di Prima categoria, per il girone 2 mercoledì sera si gioca Cannobiese - Gravellona San Pietro (riposa il Fondotoce), mentre giovedì sera per il girone 1 derby ossolano tra Vogogna e Virtus Villa (riposa la Varzese). Curiosamente, le due compagini ossolane si ritroveranno di fronte anche domenica, sullo stesso campo, per la quarta giornata di campionato.

Tutte le gare si disputeranno alle ore 20.30.