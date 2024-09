Domenica il pellegrinaggio a piedi da Masera a Re

Il 39° Pellegrinaggio a piedi al Santuario della Madonna del Sangue, a Re, in Val Vigezzo, proposto da Comunione e Liberazione della Diocesi di Novara, ha un titolo a prima vista enigmatico: «Come è possibile questo?».

Si tratta della domanda che Maria rivolse all'Angelo che le aveva appena preannunciato la sua decisamente insolita gravidanza. «Maria non dice: “È impossibile”, né risponde automaticamente: “Sì” - spiegano gli organizzatori nel volantino di invito - ma pone la domanda più ragionevole». Più avanti, riportando parole di Papa Francesco, proseguono: «Mentre vedeva Gesù innocente soffrire e morire, pur attraversata da un dolore straziante, ripeteva il suo “sì”, senza perdere la speranza e la fiducia nel Signore.»

L'appuntamento con il cammino di preghiera verso il Santuario mariano è fissato per domenica 29 settembre alle 6,30 nella chiesa parrocchiale di Masera. Alle 10 è previsto il passaggio a Santa Maria Maggiore e alle 12,30 l'arrivo al Santuario di Re, per la celebrazione della Messa. Per informazioni e iscrizioni (si richiede un'offerta di 5 Euro per coprire i costi organizzativi e devolvere il resto alle missioni) i punti di riferimento sono i seguenti: per la Valdossola Patrizia Maiocchi, Tel. 339/85.09.282 per il Verbano Enzo Rizzo, Tel. 331/05.07.87 per Stresa Lino Calanna Tel. 348/33.50.683 oppure 335/79.15.937 per Omegna Gianpietro Degaudenzi Tel. 349/80.91.504 per l'area ddel Lago d'Orta Sarah Ceresa, Tel. 348/64.60.427 per Arona Luigi Gerbi Tel. 348/73.93.214 per Garbagna Novarese don Salvatore Gentile Tel. 338/21.50.319 per Novara Antonio Proto Tel. 338/70.95.647