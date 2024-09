San Michele, al via il week end di festa ad Albogno

Tutto pronto ad Albogno per la tradizionale festa di San Michele. La Festa di San Michele ad Albogno è organizzata dall'Associazione Amici di Albogno, l’evento offre ai partecipanti un’ampia varietà di attività, dai pranzi e cene a base di prodotti locali, ai momenti religiosi e di socialità.

Si parte questa sera alle 19 si inizia con i festeggiamenti, cena a base di fritto misto, specialità alla griglia e “stinchett”. Alle 20.30: Santa Messa per proseguire la tradizione religiosa seguita alle 21 da una serata danzante di ballo liscio accompagnata dalla musica di "Gianni", per far divertire gli amanti del ballo tradizionale.

Sabato 28 alle 12 pranzo a base di polenta e specialità alla griglia, un’occasione per gustare piatti locali in un’atmosfera conviviale. Alle 15 spazio ai giochi popolari per bambini, un appuntamento divertente pensato per i più piccoli. Alle 18 il via alla distribuzione di trippa, "gnocchi alla chigiaa", grigliate e il tradizionale "amaiasc". Alle 20.30 la processione religiosa per le vie del paese, un momento di fede che coinvolge l’intera comunità. Alle 21.30 "Fluo Party" con la musica deliDJ Andy.

Domenica 29 alle 12 pranzo con polenta, grigliata e spezzatino di cervo, alle 15 Santa Messa solenne, durante la quale avrà luogo la presentazione delle offerte. A seguire: intrattenimento con la banda musicale di Druogno, un momento di festa e musica che animerà il pomeriggio. La giornata si concluderà con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

Lunedì 30 alle 20.30 Santa Messa in suffragio dei defunti, chiudendo la festa con una preghiera in loro memoria.

Un capannone riscaldato sarà allestito per garantire che le celebrazioni possano avvenire indipendentemente dalle condizioni climatiche.