Gli alpini di Ornavasso e Migiandone uniti per una cena benefica

Questa sera, sabato 28 settembre il Gruppo Alpini di Ornavasso-Migiandone "Generale Antonelli" organizza una cena benefica in memoria degli amici "andati avanti". L’evento si terrà presso il parco giochi di Ornavasso a partire dalle 19.30 e sarà un’occasione di ritrovo all’insegna della solidarietà e del ricordo.

Ospite d’onore della serata sarà don Marco Masoni, sacerdote della diocesi di Novara, originario di Ornavasso, conosciuto per il suo impegno nella Pastorale Giovanile e oggi parroco di nove comunità del Verbano. Durante la serata, verrà raccolto un contributo da destinare a diverse cause benefiche: metà dell’incasso sarà donato a don Roberto Sogni per l’oratorio, mentre la parte restante sarà suddivisa tra la missione di don Ottorino in Indonesia e l’ospedale Maria Teresa Saglio in Tanzania.

La cena, offerta dalla Pro Loco "La Teja", è un esempio tangibile dello spirito di servizio e di generosità degli Alpini. L’organizzazione ringrazia tutti coloro che parteciperanno e ricorda che la prenotazione è obbligatoria ai numeri 348 9524369, 333 3468202 o 334 5945032.