“Vigezzo. Notizie Storiche”, un'opera da tramandare alle nuove generazioni

“Vigezzo. Notizie Storiche”, dello storico Enrico Rizzi, presentato sabato pomeriggio al teatro comunale di Santa Maria Maggiore, dall’autore, in dialogo con Francesco Maria Ferrari.

Un libro che mancava, una pubblicazione che ogni vigezzino – e non solo – dovrebbe avere nella propria libreria. Ebbene sì, perché quando scende in campo Rizzi, il risultato non può che essere quello di un nuovo libro, bensì di un libro nuovo, frutto di un preciso lavoro, di appassionata ricerca, a cui ci ha da tempo abituati. Una fatica doppia, se si pensa che stiamo parlando di una valle i cui archivi sono ricchi di storia e sono stati già più volte consultati: sin dai tempi del Pollini, del Cavalli e del Gubetta. E, poi, da parte del De Maurizi.

Ma Enrico Rizzi in questo suo nuovo lavoro ha aggiunto sale, inserendo – col piglio che gli è proprio – curiosità e aspetti che invitano ancora di più alla lettura. Pubblicata a luglio di quest’anno ed arricchita da 120 illustrazioni preziose (immagini d’epoca, documenti, stampe), l’opera - edita da Grossi e finanziata da Pediacooph24 presieduta da Fabrizio Comaita, sempre attento e pronto a sostenere la storia della Valle Vigezzo e di Domodossola - ripercorre le vicende secolari di una valle, tra le più importanti e significative delle Alpi, che ha maturato nella storia una civiltà e una cultura di straordinario livello e interesse. Riempiendo una lacuna storiografica avvertita da molti anni, questa storia di Vigezzo apre squarci nuovi nella ricerca, avvalendosi di fonti documentarie finora inesplorate.

Particolarmente avvincente il capitolo riguardante i Vigezzini e l’Europa: le tracce lasciate dalle grandi famiglie di emigrati – gioiellieri, banchieri, imprenditori – che hanno scritto pagine sorprendenti di avventura e di ingegno, contribuendo in modo determinante a plasmare della valle quel volto “civile e morale” che ancora si può ammirare e in queste pagine leggere in profondità. “Vigezzo. Notizie Storiche” non è ovviamente un libro da leggere tutto d’un fiato. E’ una pubblicazione che va consultata, studiata, apprezzata, letta lasciandosi rapire dalla curiosità. Un po’ alla volta, lentamente, una pagina alla volta. Un sapere da “centellinare” , affinché poi si sedimenti e possa servire da stimolo per ulteriori approfondimenti, nel solco di un sempre più vivo apprezzamento per una cultura identitaria, quella vigezzina, che è davvero unica. E in quanto tale, da preservare. E tramandare alle nuove generazioni. Anche grazie a questo libro nuovo, di Enrico Rizzi.