Ddl sicurezza, Cgil e Uil manifestano a Novara e Verbania

“Il Ddl sicurezza votato dalla Camera dei Deputati qualche giorno fa è un provvedimento pericoloso per la vita democratica del paese”. Così i rappresentanti di Cgil e Uil delle province di Novara e Vco, che organizzano due iniziative per schierarsi contro il decreto.

“Riteniamo doveroso – si legge in una nota - contrastare una norma che ha il chiaro intento di azzerare la libertà e il diritto di manifestare il proprio dissenso, introducendo nuovi reati penali, prevedendo il carcere per chi occupa spazi pubblici e privati. Un Ddl che limita l’iniziativa e le mobilitazioni sindacali per difendere i posti di lavoro e contrastare le crisi aziendali e occupazionali. Che chiude in carcere le donne in gravidanza o con figli entro un anno di età, introducendo il reato di resistenza passiva, rendendo impossibile ogni forma di dissenso pacifico. Introduce nuovamente interventi ad impronta securitaria e di criminalizzazione quando si parla di migranti. Tutto questo mentre il governo decide di abolire i crimini contro la pubblica amministrazione, spesso reati spia di infiltrazioni mafiose”.

Per questo sono stati organizzati due diversi presidi, in programma per mercoledì 2 ottobre dalle 17.30 alle 19.00, sotto le prefetture di Novara e Verbania, con numerosi partiti politici e associazioni che hanno aderito alla protesta.