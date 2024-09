80 anni della Repubblica dell'Ossola, un'altra settimana ricca di appuntamenti

Sono ancora numerosi gli appuntamenti in programma a Domodossola per celebrare l’80° anniversario della Repubblica partigiana dell’Ossola, che questa settimana giungono al momento clou, ovvero la cerimonia ufficiale di commemorazione.

Il primo evento è previsto per mercoledì 2 ottobre alle 21.00 nell’ex Cappella Mellerio di Domodossola, dove viene proiettato il film “Un giorno d’agosto. 29 agosto 1944 – Un paese, una rappresaglia fra storia e memoria”. Il cortometraggio, realizzato da Maria Letizia Panighetti e Ferruccio Sbaffi, racconta l’eccidio di Premosello, avvenuto nell’agosto di 80 anni fa.

Giovedì 3 ottobre alle 10.00, invece, l’auditorium dell’IIS Marconi Galletti Einaudi ospita “Le radici della libertà”, un incontro con Nunzia Augeri, autrice de “La Resistenza in Europa” e “L’estate della libertà”. Modera il dottor Salvatore Iacopino.

Venerdì 4 ottobre alle 10.00, nell’aula magna della scuola media statale Floreanini, si tiene la cerimonia di consegna del premio Repubblica dell’Ossola, che sarà assegnato a Benedetta Tobagi. Nella stessa giornata, alle 20.45, il Museo Partigiano di Ornavasso ospita un nuovo appuntamento con la rassegna cinematografica “Resistence”: il film scelto, per questa serata, è “L’Agnese va a morire”, pellicola del 1976 basata sul libro di Renata Viganò del 1949.

Infine, domenica 6 ottobre si tiene a Domodossola la cerimonia ufficiale di commemorazione della Repubblica dell’Ossola, con l’intervento delle autorità e l’orazione ufficiale. Il ritrovo è previsto per le 10.30 in piazza Repubblica dell’Ossola, dove si forma il corteo che sfilerà poi per le vie della città fino a raggiungere il monumento alla Resistenza in piazza Matteotti. L’orazione è affidata ad Antonella Braga.