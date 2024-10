Il Gravellona San Pietro batte il Piedimulera e vola in testa

Giornata importante in Prima Categoria, con la supersfida del “Boroli” che sorride al Gravellona San Pietro, capace di piegare l’ostico Piedimulera per 2-1. Gli arancioneri devono ringraziare la doppietta del loro bomber Bionda, che ribalta l’iniziale vantaggio gialloblù, siglato da Inguscio su rigore: il gol decisivo arriva su punizione al 92°, con il portiere ospite non esente da colpe. Masticano amaro i ragazzi di Poma, che in settimana avevano anche avuto gara persa dalla giustizia sportiva per avere schierato un giocatore non regolarmente tesserato contro la Quaronese.

La Cannobiese non riesce a dare continuità alla bella vittoria di Villadossola e cede per 0-2 di fronte a un Bagnella in crescita. I biancorossi però non hanno demeritato, nel primo tempo hanno creato diverse occasioni e sprecato un penalty con Constantin, e anche a inizio ripresa si sono fatti vivi pericolosamente in area omegnese, ma al quarto d’ora Lillo viene espulso per proteste e i padroni di casa perdono pericolosità, finchè a cinque minuti l’esperto Salzano si guadagna e trasforma un rigore che porta avanti gli arancioneri. In chiusura arriva anche il raddoppio di Luca Cabrini, e per il Bagnella arrivano tre punti importantissimi e il secondo posto solitario.

Cade l’Agrano sul campo della Quaronese, finisce 2-1 per i vercellesi. Rete di Gherardini a un quarto d’ora dal termine per gli uomini di Lopardo, che però non riescono a completare la rimonta.

Sconfitta anche per il Fondotoce, che cede per 0-1 sul campo del Valduggia. Per i sesiani è la prima vittoria stagionale, per gli uomini di Sena è la terza sconfitta in quattro partite.

Sconfitta interna 1-2 per la Varzese, che nel primo tempo va sotto per un rigore concesso alla Serravallese, ma riesce a recuperare con Daoro poco prima dell’intervallo. A cinque minuti dal termine però i vercellesi tornano avanti, e i divedrini non riescono più a rimontare.

Si riscatta la Virtus Villa, che dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa (giovedì scorso, proprio a Vogogna) va a vincere in maniera autoritaria al “Bonomini”. Niente da fare per il Vogogna, una delle peggiori difese del campionato, che si arrende sotto i colpi di Gnonto (doppietta), Pasin e Riganti. Ai ragazzi di Castelnuovo non basta il gol iniziale del solito Margaroli e ora la classifica inizia a farsi preoccupante.

Questo il commento di Manolo Giampaolo, allenatore biancoazzurro: “Sono contento per il risultato e per la prestazione, venivamo da un periodo poco felice, in particolare nella partita contro la Cannobiese abbiamo sbagliato tutto, e oggi era importante resettare e fare risultato. Noi ci siamo presentati con il tridente Pasin-Palfini-Gnonto, conoscevamo le insidie del match, perché il Vogogna è una buona squadra e i derby sono sempre partite toste, così quando dopo un quarto d’ora siamo andati sotto per la bella punizione di Margaroli ho temuto il peggio. Invece i ragazzi hanno reagito bene, hanno fatto una prestazione di sacrificio e dedizione, anche prima della doppietta di Gnonto avevamo avuto un paio di occasioni con Pasin, con un palo e una bella parata del loro portiere. Credo che la rete a fine primo tempo, sempre con Pasin, abbia di fatto chiuso la partita, nel secondo tempo abbiamo controllato bene, senza rischiare quasi mai, e alla fine i nostri due giovani Espa e Riganti hanno confezionato anche il gol del 4-1, sono soddisfatto del loro impatto sulla gara. Sono felice che Gnonto si sia sbloccato, lui e Martinella hanno avuto qualche acciacco durante la preparazione, ma ora stanno crescendo di condizione”.

I risultati della terza giornata:

Vogogna - Virtus Villadossola 1 - 4; Cannobiese - Bagnella 0 - 2; Gravellona San Pietro - Piedimulera 2 - 1; Quaronese - Agrano 2 - 1; Romagnano - Momo 3 - 1; Sizzano - Carpignano 2 - 2; Valduggia - Fondotoce 1 - 0; Varzese - Serravallese 1 - 2

Classifica:

Gravellona San Pietro 10 - Bagnella 8 - Sizzano, Serravallese 7 - Piedimulera, Momo, Varzese, Virtus Villa, Quaronese 6 - Carpignano, Cannobiese, Romagnano 5 - Agrano, Valduggia 4 - Fondotoce 3 - Vogogna 1