Seconda Categoria, Esio e Fomarco a punteggio pieno

a seconda giornata è stata caratterizzata da ben tre sfide interamente made in VCO, e ha lasciato quattro squadre in vetta a punteggio pieno nel campionato di Seconda Categoria: Varallo Pombia, Gargallo, Esio e Fomarco.

Il Casale Corte Cerro ha espugnato (1-0) il campo di Verampio con la rete di Molteni al 90'; vittoria che muove la classifica dei cusiani ma lascia il Crodo ancora a quota zero.

Si riscatta la Pro Vigezzo, che dopo la sconfitta all’esordio si rialza e infligge un pesante 4-0 al malcapitato Cireggio. Partita già virtualmente chiusa dopo un quarto d’ora, con i gol di Balassi, Piraglia e Bonacina. Nel secondo tempo ancora Piraglia chiude i conti, per gli omegnesi è notte fonda.

La Voluntas Suna ha battuto nettamente una Crevolese ancora in cerca di identità, il 3-0 finale è firmato da Peroni, Spinelli e Ramoni.

Seconda vittoria consecutiva per il Fomarco, che ancora una volta si aggrappa al vecchio bomber Soncini per espugnare lo “Zucco” di Castelletto, un campo dove sarà difficile per tutti andare a prendere punti.

Vittoria sudata per l’Esio sul difficile campo del Riviera d’Orta, capace di portarsi per due volte in vantaggio prima di cedere 2-3: decisive per i verbanesi le reti di Tinelli, Osmenaj e ancora Tinelli alla mezzora della ripresa. Nel prossimo turno grande attesa per la sfida al vertice tra Esio e Gargallo.



I risultati:

Castellettese - Fomarco Don Bosco Pievese 0 - 1; Comignago - Varallo Pombia 2 - 3; Crodo - Casale Corte Cerro 0 - 1; Gargallo - Maggiora 3 - 2; Riviera D'Orta - Esio 2 - 3; Pro Vigezzo - Cireggio 4 - 0; Voluntas Suna - Crevolese 3 - 0

Classifica:

Fomarco Don Bosco Pievese, Esio, Varallo Pombia, Gargallo 6 - Voluntas Suna, Casale Corte Cerro 4 - Pro Vigezzo, Castellettese 3 - Maggiora, Riviera D'Orta 1 - Comignago, Crevolese, Cireggio, Crodo 0