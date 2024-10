A Benedetta Tobagi il premio "Repubblica dell'Ossola" 2024

Nell’ampio calendario di eventi che il comune di Domodossola ha organizzato, con la collaborazione di numerosi altri enti, in occasione dell’80° anniversario della Repubblica partigiana dell’Ossola, assume particolare importanza quello in programma per venerdì 4 ottobre.

A partire dalle 10.00, infatti, l’aula magna della scuola media statale “Gisella Floreanini” ospita la cerimonia di consegna del premio “Repubblica dell’Ossola”, che quest’anno viene assegnato alla scrittrice Benedetta Tobagi.

Il premio, istituito nel 2013, viene conferito dal comune di Domodossola a personalità che si siano distinte svolgendo nell’età contemporanea un ruolo di particolare rilievo nella vita del Paese per la tutela della libertà di espressione, per il progresso sociale e per l’evoluzione del pensiero in favore della costante riaffermazione dei valori di libertà e di democrazia. Benedetta Tobagi, scrittrice milanese, è autrice di numerosi libri tra i quali “La Resistenza delle donne”, pubblicato nel 2022 da Einaudi, che le è valso il Premio Campiello 2023.