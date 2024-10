''Sportività'', il VCO al 25° posto tra le province italiane

Sale in classifica il Verbano Cusio Ossola.

Lo fa nella particolare graduatoria che definisce la ‘’sportività’ delle province italiane, dove la nostra provincia è oggi al 25° posto su 107.

L’indice si basa su diversi indicatori: dai grandi eventi agli atleti tesserati e alle società sportive presenti, dai risultati (individuali e di squadra) allo sport paralimpico, dagli investimenti al turismo sportivo, alle scuole di formazione. In tutto 35 parametri suddivisi in quattro categorie.

La classifica è stata pubblicata nei giorni scorsi da ''Il Sole 24Ore''.

In testa Bergamo con 1000 punti, seguita da Trento con 997,5. Il VCO è al 25° posto con 599 punti.

Tra gli indicatori che piazzano in alto il VCO c’è la partecipazione agli sport individuali dove si piazza 1a in Italia: il ciclismo in testa poi buono il punteggio raggiunto negli sport dell’acqua e invernali. Basso il voto per gli sport indoor, il tennis e il nuoto.

Negli sport di squadra è solo 97esima e il piazzamento migliore lo ottiene con il basket (49° posto tra le province italiane). Sul fondo classifica per calcio, volley e per numero di società dilettanti.

Infine benissimo per atleti uomini partecipanti alle Olimpiadi e bene per le donne ma anche per la partecipazione alla Paralimpidi nonché per attrattività per eventi sportivi.

Nella categoria sport e società è al 12° posto, grazie soprattutto agli amatori, allo sport turismo-natura e allo sport paralimpico e a quello fatto dai minori.