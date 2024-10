Precipita in un canale, escursionista perde la vita in Valle Vigezzo VIDEO

Incidente sulle montagne ossolane. A perdere la vita un 54enne che aveva deciso di compiere la salita del Monte Mater, partendo da Druogno. Per cause ancora in via di accertamento l’uomo è precipitato in un canalone. E’ successo intorno alle 14.30. L’escursionista era in compagnia della moglie. Sul posto stanno operando il soccorso alpino civile e il Sagf.