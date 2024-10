Deleghe "spezzatino" in provincia, Besana: "Si rischia di compromettere l'efficienza dell'amministrazione"

“In occasione del mio primo consiglio provinciale sono rimasta sorpresa dall’assurda modalità con cui il presidente della provincia Alessandro Lana ha deciso di distribuire le deleghe tra i consiglieri della sua maggioranza”.

Così, in una nota, la consigliera provinciale Paola Besana, critica le decisioni prese dal presidente del Vco in merito alle deleghe assegnate ai nuovi consiglieri eletti alla fine di settembre.

“La ridicola frammentazione delle “deleghe spezzatino”, credo mai vista prima, rischia di compromettere l'efficienza e la coesione dei lavori dell’amministrazione provinciale – prosegue Besana -. La gestione divisiva delle responsabilità, infatti, non favorisce certo una programmazione equilibrata ed un armonico rapporto operativo con gli uffici. Inoltre, è assolutamente contraria ad una visione strategica di lungo termine, che dovrebbe essere indirizzata al superamento di quella tripolarità che indebolisce da troppo tempo la nostra provincia e non ad esaltarne ulteriormente le divisioni”.

“Purtroppo, ancora una volta, ha prevalso la necessità di accontentare le miopi richieste dei partiti e dei singoli – rimarca la consigliera - non la volontà di garantire un’amministrazione provinciale degna del suo ruolo e le più efficaci risposte ai bisogni del territorio. L'assegnazione delle deleghe avrebbe dovuto avvenire in modo razionale, ancor più su temi di fondamentale importanza come la circolazione e l’istruzione, così da permettere ai consiglieri di operare al meglio nei settori di loro competenza, ma credo sia ormai chiaro a tutti come il presidente Lana, fin dal primo giorno del suo mandato, si lasci guidare da improbabili alleati. Sarà mio determinato impegno – conclude - rappresentare una politica più responsabile e orientata solo all'interesse comune”.