La Lega Giovani Vco critica le deleghe della nuova giunta provinciale: "Un puzzle confusionario"

La Lega Giovani Vco interviene in seguito all’assegnazione, da parte del presidente Alessandro Lana, delle deleghe ai nuovi consiglieri provinciali del Verbano Cusio Ossola.

“Non condividiamo le scelte che sono state prese nella spartizione delle deleghe provinciali – si legge in una nota di Simone Lecchi, referente della Lega Giovani Vco -. I giovani e gli studenti della provincia non possono essere messi in secondo piano: la decisione di frammentare le competenze tra più consiglieri ci dimostra una preoccupante sottovalutazione delle priorità giovanili della nostra provincia”.

“Serve una gestione unitaria e competente – prosegue Lecchi - non un confusionario puzzle di deleghe che rischia di penalizzare i giovani della nostra provincia. Noi della Lega Giovani siamo pronti e con gli occhi ben aperti a vigilare sull'operato del nuovo consiglio in merito alle politiche che vanno a toccare i giovani e gli studenti della nostra provincia”.

Il coordinatore provinciale della Lega Giovani Vco, Stefano Cassani, aggiunge: "Siamo fiduciosi del lavoro che potrà essere svolto dai consiglieri provinciali. Tra loro ci sono persone competenti e con grande esperienza, che sicuramente sapranno rappresentare i cittadini al meglio. Auguriamo ancora buon lavoro al nuovo consiglio, sperando che l'azione amministrativa si concretizzi in ciò che oggi risulta ancora carente: un vero impegno per i giovani della nostra provincia”.