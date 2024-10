Promozione, è derby sul lago tra Feriolo e Arona

Sfide interessanti nella quinta giornata del campionato di Promozione.

La Juve Domo, attualmente la principale antagonista della capolista Fulgor Chiavazzese, andrà a giocare sul non facile terreno di Gattinara. I vignaioli sono una neopromossa, ma hanno iniziato molto bene la stagione, raccogliendo due vittorie e un pareggio nelle prime quattro gare.

Per l’Omegna del nuovo allenatore Ramazzotti insidiosa trasferta nel torinese, ospite del Montanaro che domenica scorsa ha espugnato il campo dell’Ornavassese. I rossoneri sono reduci dalla prima vittoria in campionato, e vogliono continuare la risalita in classifica.

Trasferta anche per l’Ornavassese, dopo l’immeritata sconfitta casalinga col Montanaro. I neri vanno a Cameri, ospiti dei nerazzurri che hanno finora ottenuto due vittorie e due pareggi. Gli uomini di Fusè cercheranno di ottenere i punti persi inopinatamente nello scorso turno.

Unica formazione del VCO a giocare in casa è il Feriolo di Pissardo, che ancora deve ingranare la marcia giusta in questo campionato. A Baveno arriva un avversario tutt’altro che agevole, l’Arona di Ragazzoni, una delle formazioni accreditate al salto di categoria, che ha raccolto però un solo punto nelle ultime due partite.

Le partite:

Città Di Cossato - Orizzonti Canavese; Cameri - Ornavassese; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Fulgor Chiavazzese RV; Dufour Varallo - Ivrea; Feriolo - Arona; Gattinara - Juventus Domo; Montanaro - Omegna; Virtus Vercelli - Union Novara