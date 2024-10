La Pro Loco di Bognanco organizza, per oggi, sabato 5 ottobre, il “Concerto d’autunno” a cura del laboratorio corale Cantar Storie, diretto da Luca Bonavia. L’appuntamento è fissato per le ore 21.00 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.

Il laboratorio è nato a Domodossola nel 2003 per promuovere il canto corale in un’ottica di integrazione tra il mondo della coralità e quello dell’etnomusicologia, per valorizzare le tradizioni orali del territorio delle valli dell’Ossola.