Torna a Crevoladossola la festa Società operaia mutuo soccorso

Dal 5 al 6 ottobre, Crevoladossola ospiterà la festa annuale della S.o.m.s., un momento di incontro per soci e simpatizzanti. Il programma prevede diverse attività che celebrano la comunità e la tradizione locale.

Sabato 5 ottobre alle ore 21.00, si terrà un concerto corale nella Chiesa parrocchiale di Preglia, con ingresso libero per tutti. Al termine dell'esibizione, sarà organizzato un rinfresco presso il circolo parrocchiale, offrendo l'opportunità di socializzare e scambiare idee in un'atmosfera conviviale.

Domenica 6 ottobre la giornata inizierà alle ore 11.00 con una Santa Messa in suffragio dei soci defunti, celebrata nella Chiesa di Preglia. Questo momento di riflessione e commemorazione sarà seguito, alle ore 12.30, da un pranzo conviviale per soci e simpatizzanti presso il ristorante pizzeria "La Mimosa", situato in Via Sempione, 28.

Per partecipare al pranzo, è necessaria la prenotazione entro giovedì 3 ottobre 2024. È possibile contattare Giuliano al numero 334 3386781 o Daria al 339 4353187, oppure direttamente il Ristorante La Mimosa al numero 0324 338708.