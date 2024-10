Si infortuna all'Alpe Piota, interviene il Soccorso Alpino

La stazione Valgrande del Soccorso Alpino si sta portando nella zona dell'alpe Piota nella zona del Monte Zeda per il recupero di una persona che si è infortunata ad un ginocchio. L'infortunato non è in grado di camminare, ma a parte l'impossibilità di deambulare, non è in condizioni preoccupanti. L'uomo è in compagnia di un gruppo di persone in cui sono presenti anche delle guide alpine. A causa delle condizioni meteo l'elicottero non può volare e sta partendo a piedi la stazione Valgrande per raggiungere l'infortunato.