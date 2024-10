Ritrovato il cercatore di funghi lombardo disperso da domenica

Il 76enne varesino di Gavirate disperso da ieri in Valle Divedro, è uscito dal bosco da solo dopo oltre 24 ore. Gli uomini del Soccorso Alpino lo stanno raggiungendo a Gebbo sopra Varzo in direzione Sandomenico. I soccorritori al momento non conoscono le sue condizioni, ma l'uomo, che era a cercare funghi da domenica mattina, sarebbe riuscito a ritrovare la strada per uscire dal bosco in autonomia.

A lanciare l'allarme erano stati i famigliari che erano con lui in Valle Divedro e non lo avevano visto rientrare nel punto in cui si sarebbero dovuti ritrovare a fine giornata.

Le ricerche dell'umo erano state sospese a causa del buio ed erano ricominciate questa mattina.